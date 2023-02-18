Форварда Наполи травмировали в преддверии матча Лиги чемпионов против Айнтрахта

Ключевой нападающий Наполи Виктор Осимхен не смог доиграть матч против Сассуоло до конца.

На 83-й минуте игры нигериец сел на газон и указал на правую ногу. Главный тренер клуба Лучано Спаллетти принял решение выпустить вместо игрока форварда Джованни Симеоне.

Напомним, 21 февраля Наполи сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов против Айнтрахта.

В текущем сезоне на счету 24-летнего нигерийца 18 голов и 3 ассиста в 19 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Осимхен забил гол с невероятно острого угла.