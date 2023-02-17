Осимхен забил гол с невероятно острого угла

В рамках очередного матча чемпионата Италии лидер первенства Наполи встречается с Сассуолло.

Неаполитанцы вышли вперед на старте матча благодаря голу Кварацхелии, а спустя еще 20 минут Виктор Осимхен установил счет 2:0.

И забил нападающий просто невероятным ударом. Он получил мяч спиной к воротам, быстро развернулся и пробил с очень острого угла тогда, когда никто не ожидал удара.

В том числе не думал, что Осимхен будет избивать и вратарь "черно-зеленых".

Для 24-летнего нигерийца этот гол стал уже 18-м в нынешнем первенстве Серии А. Ближайшие преследователи отметились лишь 12-ю голами.

Наполи в случае победы Интер будет опережаться на 18 очков.

На следующей неделе неаполитанцы сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Прогноз на матч Айнтрахт - Наполи доступен на ISPORT.