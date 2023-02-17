iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Осимхен забил гол с невероятно острого угла

Форвард забил в первом тайме, подловив голкипера.
Сегодня, 23:25
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

В рамках очередного матча чемпионата Италии лидер первенства Наполи встречается с Сассуолло.

Неаполитанцы вышли вперед на старте матча благодаря голу Кварацхелии, а спустя еще 20 минут Виктор Осимхен установил счет 2:0.

И забил нападающий просто невероятным ударом. Он получил мяч спиной к воротам, быстро развернулся и пробил с очень острого угла тогда, когда никто не ожидал удара.

В том числе не думал, что Осимхен будет избивать и вратарь "черно-зеленых".

Для 24-летнего нигерийца этот гол стал уже 18-м в нынешнем первенстве Серии А. Ближайшие преследователи отметились лишь 12-ю голами.

Наполи в случае победы Интер будет опережаться на 18 очков.

На следующей неделе неаполитанцы сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Прогноз на матч Айнтрахт - Наполи доступен на ISPORT.


Статьи по теме

Уайлдер ответил на слухи о возможном четвертом бое с Фьюри Уайлдер ответил на слухи о возможном четвертом бое с Фьюри
Из-за офсайда Цыганкова отменили гол Жироны Из-за офсайда Цыганкова отменили гол Жироны
Арбитр, засчитавший гол в ворота Арсенала, покинул ассоциацию судей Арбитр, засчитавший гол в ворота Арсенала, покинул ассоциацию судей
Цыганков забил первый гол за Жирону Цыганков забил первый гол за Жирону
Помочь журналистам

Видео

Лидер Наполи отметился невероятным голом с острого угла
Лидер Наполи отметился невероятным голом с острого угла

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс23:33
Уайлдер ответил на слухи о возможном четвертом бое с Фьюри
Европа23:25
Лидер Наполи отметился невероятным голом с острого угла
Европа22:58
Из-за офсайда Цыганкова отменили гол Жироны
Европа22:53
Арбитр, засчитавший гол в ворота Арсенала, покинул ассоциацию судей
Европа22:48
Цыганков забил первый гол за Жирону
Водные22:39
Украинка Федина признана лучшей спортсменкой Европы в артистическом плавании
Европа22:11
Ассист Коноплянки помог Краковии добыть волевую победу
Теннис21:57
Людмила Киченок и Остапенко уступили в финале парного турнира в Дохе
Формула 121:54
Баттон: Мы надеемся, что за победы будут бороться три разных производителя
Бокс21:24
"Даже не хочу упоминать его имя": Промоутер Фьюри резко высказался о возможности боя с Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK