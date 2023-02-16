Айнтрахт - Наполи: прогноз на матч 21.02.2023 Лиги чемпионов

Команды встретятся в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

Во вторник, 21 февраля, во Франкфурте состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2022/23 между немецким Айнтрахтом и итальянским Наполи.

Команды подходят к данному противостоянию в разных состояниях: неаполитанцы лидируют в Серии А с 15-очковым отрывом от второго места, а "орлы" занимают шестое место Бундеслиги, отставая от лидирующей Баварии на 8 баллов.

Матч пройдет во Франкфурте на Дойче Банк Парк. Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Коэффициенты и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов Айнтрахт - Наполи

Несмотря на статус действующего победителя Лиги Европы, Айнтрахт не считается фаворитом двухматчевой дуэли с Наполи. Согласно с оценками экспертов и аналитиков, команда Лучано Спаллетти имеет куда больше шансов на победу как в отдельном матче, так и в противостоянии.

Прогноз букмекеров на матч Айнтрахт - Наполи:

победа Айнтрахта - 3,4

ничья - 3,5

победа Наполи - 2,18

По мнению букмекеров, в первой встрече этих двух команд высока вероятность того, что будет забито больше двух голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 1,76.

При этом, судя по коэффициентам, можно рассчитывать на то, что оба коллектива нанесут хотя бы по одному результативному удару по воротам друг друга. На исход "Обе команды забьют - да" принимаются ставки с коэффициентом 1,62.

Статистика противостояния Айнтрахта и Наполи

Несмотря на свою многолетнюю историю (Айнтрахт был основан в 1899 году, а Наполи - в 1926 году), команды одновременно делили одно поле всего два раза.

Это произошло в 1994 году в рамках 1/8 финала кубка УЕФА и оба раза победителями матча становились футболисты немецкого коллектива, причем с одинаковым счетом 1:0.

Айнтрахт - Наполи

2 Победы 0

2 Голы 0

Первая встреча Айнтрахта и Наполи состоялась 22 ноября 1994 года, ответный матч прошел 6 декабря того же года. За счет двух минимальных победы "орлы" пробились в четвертьфинал еврокубка.

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Однако в этот раз все может сложиться не в пользу команды из Франкфурта. Команда Оливера Гласнера вернулась после перерыва на ЧМ-2022, одержав победу над Шальке (3:0). Затем последовали две ничьи с Фрайбургом (1:1) и Баварией (1:1).

Разгромив Герту (3:0) в рамках чемпионата Германии и выбив Дармштадт (4:2) из кубка, Айнтрахт в последнем туре был уничтожен Кельном (0:3), который идет в нижней части таблицы. Последнюю проверку перед Наполи немцы пройдут 18 февраля, когда сыграют с Вердером.

Лучано Спаллетти и его подопечные в свою же очередь прекрасно себя чувствуют в чемпионате Италии. Минимально проиграв Интеру (0:1), "партенопеи" выдали шестиматчевую победную серию, которая была разделена вылетом из кубка Италии от Кремонезе в серии пенальти.

Во время своей удачной серии Наполи сумел обыграть тяжелых соперников (Ювентус 5:1 и Рома 2:1), что позволило ему набрать феноменальный ход. 17 февраля неаполитанцы сыграют против Сассуоло.