Айнтрахт - Наполи: онлайн-трансляция матча 21.02.2023 Лиги чемпионов

Во вторник, 21 февраля, состоится первый матч противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов между местным Айнтрахтом и Наполи.

Команды по разному пробились в плей-офф главного еврокубка Старого Света: итальянцы уверенно заняли первое место своей группы, выиграв пять матчей, немцы же прошли групповой этап за счет успешного финального отрезка, одержав две победы в последних двух турах.

Матч пройдет во Франкфурте на Дойче Банк Парк. Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Айнтрахт - Наполи

Трансляция 1/8 финала Лиги чемпионов между Айнтрахтом и Наполи будет доступна в этой новости 21 февраля и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Кроме того, в Украине матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Айнтрахтом и Наполи покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Как уже было упомянуто ранее, неаполитанцы, продемонстрировав качественный футбол, стали победителями своего квартета, а котором также были Ливерпуль, Аякс и Рейнджерс. Уже в первом же туре команда Лучано Спаллетти сотворила настоящую сенсацию, разгромив англичан со счетом 4:1.

Затем последовали поочередные победы над Аяксом (6:1, 4:2) и Рейнджерс (3:0, 3:0). Параллельно мерсисайдцы также добыли три очка в каждом матче. В последнем туре Наполи хоть и проиграл Ливерпулю 0:2, но все же удержал первую строчку группы.

А вот для Айнтрахта еврокубковая кампания началась с болезненного поражения Спортингу на собственном поле (0:3). Команда Оливера Гласнера полностью соответствовала тому, что происходило в группе D, постоянно чередуя результаты.

Минимально обыграв Марсель (1:0), "орлы" сыграли вничью с Тоттенхэмом во Франкфурте (0:0), после чего уступили ему в Лондоне (2:3). Айнтрахт хоть и сохранял шансы на выход из группы, но их становилось все меньше. Однако две победы подряд над Марселем (2:1) и Спортингом (2:1) позволили немецкому клубу выйти со второго места.