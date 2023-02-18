Поуп пропустит финал Кубка лиги против Манчестер Юнайтед

Ник Поуп не поможет Ньюкаслу в финальном поединке Кубка английской лиги против Манчестер Юнайтед, который состоиться 26 февраля.

В матче Ньюкасл - Ливерпуль английский кипер заработал красную карточку за игру руками вне штрафной.

На 22-й минуте вратарь выбежал за пределы штрафной площади и, пытаясь помешать форварду мерсисайдцев Мохамеду Салаху принять мяч после выноса Алиссона, упал на газон и сыграл руками.

Удаление распространяется и на Кубок лиги, а потому Поуп будет смотреть его с трибун.

В свою очередь Мартин Дубравка, второй вратарь "сорок", заявлен за Манчестер Юнайтед, и тоже не сможет принять участие в матче.

Таким образом, ворота Ньюкасла будет защищать легенда киевского финала ЛЧ Лорис Кариус.