Поуп пропустит финал Кубка лиги против Манчестер Юнайтед
Ворота "сорок" будет защищать живая легенда.
Ник Поуп не поможет Ньюкаслу в финальном поединке Кубка английской лиги против Манчестер Юнайтед, который состоиться 26 февраля.
В матче Ньюкасл - Ливерпуль английский кипер заработал красную карточку за игру руками вне штрафной.
На 22-й минуте вратарь выбежал за пределы штрафной площади и, пытаясь помешать форварду мерсисайдцев Мохамеду Салаху принять мяч после выноса Алиссона, упал на газон и сыграл руками.
Удаление распространяется и на Кубок лиги, а потому Поуп будет смотреть его с трибун.
В свою очередь Мартин Дубравка, второй вратарь "сорок", заявлен за Манчестер Юнайтед, и тоже не сможет принять участие в матче.
Таким образом, ворота Ньюкасла будет защищать легенда киевского финала ЛЧ Лорис Кариус.