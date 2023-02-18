iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Поуп пропустит финал Кубка лиги против Манчестер Юнайтед

Ворота "сорок" будет защищать живая легенда.
Сегодня, 20:44
Мохаммед Салах и Ник Поуп / Getty Images
Мохаммед Салах и Ник Поуп / Getty Images

Ник Поуп не поможет Ньюкаслу в финальном поединке Кубка английской лиги против Манчестер Юнайтед, который состоиться 26 февраля.

В матче Ньюкасл - Ливерпуль английский кипер заработал красную карточку за игру руками вне штрафной.

На 22-й минуте вратарь выбежал за пределы штрафной площади и, пытаясь помешать форварду мерсисайдцев Мохамеду Салаху принять мяч после выноса Алиссона, упал на газон и сыграл руками.

Удаление распространяется и на Кубок лиги, а потому Поуп будет смотреть его с трибун. 

В свою очередь Мартин Дубравка, второй вратарь "сорок", заявлен за Манчестер Юнайтед, и тоже не сможет принять участие в матче.

Таким образом, ворота Ньюкасла будет защищать легенда киевского финала ЛЧ Лорис Кариус.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл

Статьи по теме

Бывший футболист Челси найден мертвым под завалами дома Бывший футболист Челси найден мертвым под завалами дома
Ньюкасл упустил победу над Вест Хэмом и третье место в АПЛ Ньюкасл упустил победу над Вест Хэмом и третье место в АПЛ
Ньюкасл во второй раз обыграл Саутгемптон и стал первым финалистом кубка лиги Ньюкасл во второй раз обыграл Саутгемптон и стал первым финалистом кубка лиги
Ньюкасл объявил о трансфере Гордона из Эвертона Ньюкасл объявил о трансфере Гордона из Эвертона
Помочь журналистам

Видео

Жирона - Альмерия 6:2 Видео гола и ассиста Цыганкова и лучших моментов матча чемпионата Испании
Жирона - Альмерия 6:2 Видео гола и ассиста Цыганкова и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина21:54
Президент Колоса имеет паспорт страны-террориста
Европа21:28
Мудрик получил самую низкую оценку среди всех игроков матча Челси - Саутгемптон
Европа21:11
Зинченко стал одним из лучших игроков матча Астон Вилла - Арсенал
НБА21:07
Уэстбрук встретится с Каваем и Джорджем для обсуждения создания нового звездного трио в Клипперс
Украина20:57
BGV Winter Cup: Ворскла стала победителем турнира
НБА20:48
Бен Аффлек объяснил, почему фильм о сотрудничестве Джордана с Nike получится великим
Европа20:44
Поуп пропустит финал Кубка лиги против Манчестер Юнайтед
Европа19:59
Бавария в меньшинстве проиграла Боруссии Менхенгладбах
Европа19:39
АПЛ: Эвертон с Миколенко обыграл Лидс, Сити потерял очки с Ноттингемом
Европа19:16
Мудрик не сумел помочь Челси спастись от поражения Саутгемптону
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK