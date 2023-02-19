Специя - Ювентус 0:2: обзор и результат матча чемпионата Италии 19.02.2023

Туринский клуб пытается вернуть себе все отобранные очки.

В воскресенье, 19 февраля, в рамках 23-го тура Серии А Специя встречалась с Ювентусом. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

В первой половине игры туринцы забили в середине тайма. Форвард "старой синьоры" Мойзе Кин отличился с передачи Филипа Костича.

Решающим стал гол вингера Ювентуса Анхеля Ди Марии. Аргентинец по сути поставил точку в данной встрече, забив на 66-й минуте.

Отметим, украинский хавбек Специи Виктор Коваленко провел весь матч на скамейке запасных.

Статистика матча Специя - Ювентус 23-го тура Серии А

Специя - Ювентус 0:2

Голы: Кин, 32, Ди Мария, 66

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 16 - 14

Удары в створ: 6 - 3

Фолы: 8 - 9

Ожидаемые голы (xG): 1.07 - 1.39

Специя: Дронговски (Маркетти, 25), Амьян, Николау, Ампаду, Реца, Экдаль (Кальдара, 79), Бурабия, Агудело (Нзола, 59), Джаси, Шомуродов, Верде (Мальдини, 79).

Ювентус: Перин, Алекс Сандро, Данило, Ругани, Куадрадо (Де Шильо, 46), Костич (Айлинг, 81), Паредес (Фаджоли, 46), Рабьо, Локателли, Кин (Ди Мария, 56), Влахович.

Предупреждения: Локателли (1), Агудело (16), Фаджоли (51), Реца (55).