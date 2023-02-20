Вице-чемпион мира летом бесплатно уйдет из Боруссии Менхенгладбах

Спортивный директор менхенгладбахской Боруссии Роланд Виркус подтвердил, что форвард "жеребят" Маркус Тюрам покинет команду будущим летом в качестве свободного агента.

"Мы приняли тот факт, что есть куда более статусные клубы, куда Маркус может уйти", - цитирует Виркуса Фабрицио Романо.

Сообщается, что Тюрам получил предложения от клубов Англии, Италии и Испании. Во время зимнего трансферного окна его активно пытался приобрести лондонский Челси.

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В нынешнем сезоне Маркус Тюрам вышел на поле 22 раза, отметившись 14 голами и 4 результативными передачами.

В составе сборной Франции 25-летний форвард дошел до финала чемпионата мира 2022 года, где в серии пенальти победу завоевала сборная Аргентины.