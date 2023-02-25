Голкипер Милана готов сыграть против Аталанты

Голкипер Милана Майк Меньян готов сыграть в ближайшем матче чемпионата Италии против Аталанты.

Как сообщает Sempre Milan, во время предматчевой пресс-конференции главный тренер "россонери" Стефано Пиоли подтвердил, что 27-летний француз восстановился от разрыва икроножной мышцы.

По словам Пиоли, Меньян "словно лев в клетке" и рвется сыграть после того, как он провел 161 день вне футбольного поля. Теперь тренер будет решать, бросать ли Меньяна сразу в бой или же довериться Чиприану Татарушану.

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В нынешнем сезоне Майк Меньян выходил на поле 9 раз, пропустив 10 голов и отстояв на «ноль» два раза.

Матч Милан – Аталанта состоится в воскресенье, 26 февраля, в 21:45 по киевскому времени.