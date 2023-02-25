iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Жиру определился со своим будущим в Милане

Француз хочет остаться в стане "россонери".
Сегодня, 13:37
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images

Форвард Милана Оливье Жиру прокомментировал ситуацию с продлением контракта с клубом.

"Я хочу остаться в Милане. Надеюсь, мы придем к соглашению.

Читайте также: Жиру остается в сборной Франции

У нас идут переговоры по новому контракту, и я чувствую, что они закончатся успешно", – сказал Жиру в интервью DAZN.

Напомним, действующий контракт 36-летнего француза с Миланом рассчитан до лета этого года. В текущем сезоне на счету игрока 7 голов и 4 ассиста в 21 матче Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Оливье Жиру

Статьи по теме

Итальянские клубы установили новый рекорд Лиги чемпионов Итальянские клубы установили новый рекорд Лиги чемпионов
Бывшие владельцы Милана хотят поучаствовать в покупке Манчестер Юнайтед Бывшие владельцы Милана хотят поучаствовать в покупке Манчестер Юнайтед
Ибрагимович вместе с сыном сыграл за Милан U18 Ибрагимович вместе с сыном сыграл за Милан U18
"Я доволен, но второй матч будет сложнее": Пиоли оценил победу Милана над Тоттенхэмом "Я доволен, но второй матч будет сложнее": Пиоли оценил победу Милана над Тоттенхэмом
Помочь журналистам

Видео

Владимир Кличко попытался управлять танком Leopard, готовящимся к отправке в Украину
Владимир Кличко попытался управлять танком Leopard, готовящимся к отправке в Украину

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа14:12
Энцо: Месси - лучший игрок всех времен, это не обсуждается
Украина13:50
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа13:37
Жиру определился со своим будущим в Милане
ММА13:13
Президент Bellator хочет подписать экс-чемпиона UFC в тяжелом весе
ММА12:55
Бои без правил: расписание боев и турниров
Бокс12:45
Бокс: расписание боев
Европа12:33
Гринвуд и его девушка, обвинившая игрока в изнасиловании, ждут ребенка
Европа12:11
Представители Реала могут пропустить церемонию The Best из-за возможной победы Месси
Киберспорт11:50
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа11:39
Поттеру и его семье желали смерти разъяренные фанаты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK