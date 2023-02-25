Жиру определился со своим будущим в Милане

Форвард Милана Оливье Жиру прокомментировал ситуацию с продлением контракта с клубом.

"Я хочу остаться в Милане. Надеюсь, мы придем к соглашению.

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У нас идут переговоры по новому контракту, и я чувствую, что они закончатся успешно", – сказал Жиру в интервью DAZN.

Напомним, действующий контракт 36-летнего француза с Миланом рассчитан до лета этого года. В текущем сезоне на счету игрока 7 голов и 4 ассиста в 21 матче Серии А.