iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Жиру остается в сборной Франции

Форвард готов к новому вызову.
Сегодня, 15:58
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images

Оливье Жиру заявил, что пока не намерен покидать сборную Франции.

По окончании чемпионата мира форвард Милана не был уверен, продолжит ли он международную карьеру. Но сейчас Оливье заявил, что принял окончательное решение.

"Я не готов заканчивать со сборной и снимать с себя эту синюю футболку, которая так близка моему сердцу. Нет, нет, еще ничего не закончено. Надеюсь, впереди нас ждет много эмоций.

У меня есть мотивация, чтобы продолжать, физически я тоже хорошо себя чувствую. На данный момент я готов к вызову в сборную и остаюсь игроком команды", – приводит слова 36-летнего форварда RMC Sport.

Ранее сообщалось, что после ухода из сборной всех ветеранов, капитанскую повязку получит Килиан Мбаппе, теперь же капитаном, вероятней всего, станет Жиру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Оливье Жиру

Статьи по теме

Мбаппе - главный претендент на капитанскую повязку сборной Франции Мбаппе - главный претендент на капитанскую повязку сборной Франции
Варан завершил карьеру в стане сборной Франции Варан завершил карьеру в стане сборной Франции
Жиру определился со своим будущим в Милане Жиру определился со своим будущим в Милане
Эвра выразил недовольство сложившейся ситуацией вокруг Бензема в сборной Франции Эвра выразил недовольство сложившейся ситуацией вокруг Бензема в сборной Франции
Помочь журналистам

Видео

Выхрист - Перо: Видео нокаута
Выхрист - Перо: Видео нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Украина16:58
У игрока Зари остановилось сердце во время тренировки
Лига Европы16:55
Шахтер - Ренн: онлайн-трансляция матча 16.02.2023 Лиги Европы
Лига Европы16:45
Барселона - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Украина16:32
"Петровщина моя": Президент Ингульца записав огненный музыкальный хит
Лига Чемпионов16:09
Боруссия Дортмунд - Челси: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа15:58
Жиру остается в сборной Франции
Лига Чемпионов15:35
ПСЖ - Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа15:30
ПСЖ готовится летом распрощаться со своими лидерами
Бокс15:02
Команда Фьюри забронировала дату и стадион для боя с Усиком и ждет ответа украинца
Лига Чемпионов14:59
Боруссия Дортмунд - Челси: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK