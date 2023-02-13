Жиру остается в сборной Франции

Оливье Жиру заявил, что пока не намерен покидать сборную Франции.

По окончании чемпионата мира форвард Милана не был уверен, продолжит ли он международную карьеру. Но сейчас Оливье заявил, что принял окончательное решение.

"Я не готов заканчивать со сборной и снимать с себя эту синюю футболку, которая так близка моему сердцу. Нет, нет, еще ничего не закончено. Надеюсь, впереди нас ждет много эмоций.

У меня есть мотивация, чтобы продолжать, физически я тоже хорошо себя чувствую. На данный момент я готов к вызову в сборную и остаюсь игроком команды", – приводит слова 36-летнего форварда RMC Sport.

Ранее сообщалось, что после ухода из сборной всех ветеранов, капитанскую повязку получит Килиан Мбаппе, теперь же капитаном, вероятней всего, станет Жиру.