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Мбаппе - главный претендент на капитанскую повязку сборной Франции

24-летний игрок - лучший вариант из имеющихся.
Сегодня, 17:08
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, вероятней всего, станет новым капитаном сборной Франции, сообщает GFFN.

После ухода из сборной Уго Льориса, французы остались без капитана, а 24-летний Мбаппе сейчас наилучший вариант, среди имеющихся.

Ранее на повязку претендовали Стив Манданда и Карим Бензема, но оба закончили международную карьеру.

Рафаэль Варан, который также был в списке кандидатов, тоже покинул сборную. То же самое ожидают в ближайшем будущем и от Оливье Жиру.

Учитывая, что сборную покинули почти все опытные игроки, назначения Килиана капитаном - лишь вопрос времени.

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Килиан Мбаппе

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