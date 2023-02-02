Варан завершил карьеру в стане сборной Франции

На решение игрока повлияли психологическая и физическая усталость.

Защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан заявил о завершении карьеры в стане сборной Франции. Об этом сообщает издание Le Parisien.

29-летний футболист несколько недель обдумывал свое будущее в сборной и решил завершить международную карьеру.

Причинами данного решения называются физическое и психологическое утомление от игры за сборную. Также на решение Варана сильно повлияло поражение от Аргентины (3:3, 2:4 пен) в финале ЧМ-2022 в Катаре.

Кроме того, француз переживает за состояние своего колена, которое беспокоит игрока уже длительное время. Футболист намерен себя поберечь для выступлений за Манчестер Юнайтед.

Напомним, Варан выступает за сборную Францию с 2013 года. За это время центрбек провал 93 матча, выиграв ЧМ-2018 и Лигу наций-2021.

Ранее сообщалось, что Льорис завершил международную карьеру.