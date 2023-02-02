iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Варан завершил карьеру в стане сборной Франции

На решение игрока повлияли психологическая и физическая усталость.
Сегодня, 14:14
Рафаэль Варан / Getty Images
Рафаэль Варан / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан заявил о завершении карьеры в стане сборной Франции. Об этом сообщает издание Le Parisien.

29-летний футболист несколько недель обдумывал свое будущее в сборной и решил завершить международную карьеру.

Причинами данного решения называются физическое и психологическое утомление от игры за сборную. Также на решение Варана сильно повлияло поражение от Аргентины (3:3, 2:4 пен) в финале ЧМ-2022 в Катаре.

Кроме того, француз переживает за состояние своего колена, которое беспокоит игрока уже длительное время. Футболист намерен себя поберечь для выступлений за Манчестер Юнайтед.

Напомним, Варан выступает за сборную Францию с 2013 года. За это время центрбек провал 93 матча, выиграв ЧМ-2018 и Лигу наций-2021.

Ранее сообщалось, что Льорис завершил международную карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед сборная Франции Рафаэль Варан

Статьи по теме

С Гринвуда сняли все обвинения С Гринвуда сняли все обвинения
Рой Кин: Уход Роналду помог Манчестер Юнайтед и тен Хагу Рой Кин: Уход Роналду помог Манчестер Юнайтед и тен Хагу
Манчестер Юнайтед вновь обыграл Ноттингем Форест и вышел в финал Кубка Лиги Манчестер Юнайтед вновь обыграл Ноттингем Форест и вышел в финал Кубка Лиги
"Никаких придурков!": гендиректор Манчестер Юнайтед ввел новую трансферную политику клуба "Никаких придурков!": гендиректор Манчестер Юнайтед ввел новую трансферную политику клуба
Помочь журналистам

Видео

Бетис - Барселона - 1:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Бетис - Барселона - 1:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Европа16:47
Реал принял решение не продлевать контракт со своим форвардом
Европа16:29
С Гринвуда сняли все обвинения
Европа16:22
Рой Кин: Уход Роналду помог Манчестер Юнайтед и тен Хагу
ММА16:06
Бои без правил: расписание боев и турниров
НБА15:53
Матч всех звезд НБА 2023: тренер Наггетс возглавит команду Леброна
Европа15:45
Заключенный из тюрьмы Дани Алвеса рассказал о жизни игрока за решеткой
ММА15:24
Оливейра: Макгрегор прав, что не дерется со мной, потому что знает, чем это закончится
Формула 115:16
FIA открыла процесс подачи заявок для участия в Формуле-1
Бокс14:58
Промоутер Джошуа сообщил, когда будет официальный анонс следующего боя
Европа14:52
Челси нарушит правила ФФП, если не попадет в Лигу чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK