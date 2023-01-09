Французский вратарь больше не сыграет за национальную сборную.

Рекордсмен сборной Франции Уго Льорис завершил международную карьеру. Об этом сообщает Lequipe.

Источник отмечает, что Льорис захотел уйти на пике. Также он верит, что Майк Меньян готов стать первым номером коллектива Дидье Дешама.

Также заявляется, что игрок объявил о завершении карьеры задолго до следующего международного перерыва из уважения к своим партнерам.

Вратарь сыграл за национальную команду в 145 матчах. Он находится на первом месте по количеству матчей за "Les Bleux".

В составе сборной Франции Льорис выиграл чемпионат мира-2018, занял второе место на ЧМ-2022, стал финалистом Евро-2016.