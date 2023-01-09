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Льорис завершил международную карьеру

Французский вратарь больше не сыграет за национальную сборную.
Сегодня, 21:19
Уго Льорис
Уго Льорис

Рекордсмен сборной Франции Уго Льорис завершил международную карьеру. Об этом сообщает Lequipe.

Источник отмечает, что Льорис захотел уйти на пике. Также он верит, что Майк Меньян готов стать первым номером коллектива Дидье Дешама.

Также заявляется, что игрок объявил о завершении карьеры задолго до следующего международного перерыва из уважения к своим партнерам.

Вратарь сыграл за национальную команду в 145 матчах. Он находится на первом месте по количеству матчей за "Les Bleux".

В составе сборной Франции Льорис выиграл чемпионат мира-2018, занял второе место на ЧМ-2022, стал финалистом Евро-2016.

 


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