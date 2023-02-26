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Куртуа: От судьи зависит, красная это или нет

Вратарь уверен, что Атлетико не стоит жаловаться.
Сегодня, 11:04
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Кипер мадридского Реала Тибо Куртуа подвел итоги прошедшего матча против Атлетико.

Напомним, что 25 февраля на Сантьяго Бернабеу состоялось мадридское дерби, в котором команде не сумели выявить сильнейшего, хотя Реал и доигрывал матч в большинстве.

"Равная игра. Атлетико начал второй тайм лучше, а после удаления мы немного забыли, как должны играть, потому что они стали обороняться низким блоком. Мы всегда выбирали самый сложный вариант. Когда соперник в меньшинстве, важно не дарить им стандарты, потому что это их единственный шанс забить в такой ситуации.

По моему мнению, штрафной, с которого забил Атлетико, был спорным. Набранное очко мало что нам дает, но это лучше, чем ноль", – приводит слова Куртуа AS.

Также бельгиец высказался и по поводу красной карточки Анхеля Корреа, которую тот получил толкнув локтем Антонио Рюдигера.

"Он сделал это движение. От судьи зависит, красная это или нет. Но они не должны жаловаться после гола со штрафного, назначенного из-за небольшого фола", – сказал Куртуа. 

 

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