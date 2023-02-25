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Реал в большинстве не смог переиграть Атлетико

И снова мадридское дерби не без скандала.
Вчера, 22:51
Реал - Атлетико / Getty Images
Реал - Атлетико / Getty Images

В 23-м туре Ла Лиги болельщиков ожидало мадридское дерби - Атлетико приезжал на Бернабеу в гости к Реалу.

Команды сразу же начали активную игру, яростно обмениваясь атаками и моментами, но без особой опасности. Хозяева давили, а гости защищались, огрызаясь острыми контратаками.

Источник: Getty Images

Во втором же тайме "матрасники" довольно сильно прибавили и стали играть гораздо острее хозяев, однако вся их стратегия рухнула после скандального удаления. Анхель Корреа отмахнулся от Антонио Рюдигера в неигровом эпизоде, а главный арбитр усмотрел в этом нарушение на красную карточку.

Источник: Getty Images

Несправедливость момента настолько вывела из себя подопечных Симеоне, что уже чуть более, чем через 10 минут Атлетико повел в счете - Хименес замкнул подачу Гризманна. Однако численное преимущество позволило Реалу сохранить хотя бы одно очко благодаря голу юного Альваро Родригеса в концовке матча.

Источник: Getty Images

Статистика матча Реал - Атлетико 23-го тура Ла Лиги

Реал - Атлетико 1:1

Голы: Родригес, 85 – Хименес, 78

Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 17 - 5
Удары в створ: 7 - 1
Фолы: 10 - 8
Ожидаемые голы (xG): 1.79 - 0.32

Реал Мадрид: Куртуа - Карвахаль (Васкес, 83), Рюдигер, Милитао, Начо (Родригес, 77) - Кроос (Камавинга, 63), Себальос (Модрич, 63), Вальверде - Бензема, Асенсио (Тчуамени, 63), Винисиус Жуниор.

Атлетико: Облак - Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду (Хименес, 23) - Барриос (Корреа, 46), Карраско, Коке (Витцель, 77), Сауль (Мората, 76), Льоренте (Лемар, 57) - Гризманн.

Предупреждения: Милитао, Начо, Модрич - Коке, Льоренте, Молина.

Удаление: Корреа.

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