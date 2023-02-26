Поттер сделал заявление насчет своего будущего в Челси

Англичанин уверен, что ему еще много предстоит сделать, чтобы иметь уверенность в том, что его не уволят.

В рамках 25-го тура Английской Премьер-лиги Челси Михаила Мудрика уступил в лондонском дерби Тоттенхэму со счетом 0:2.

"Синие" не могут победить на протяжении шести последних матчей (3 ничьи, 3 поражения). А за последние 11 игр команда Грэма Поттера одержала всего одну победу (1:0 против Кристал Пэлас).

Во время послематчевой пресс-конференции Поттер рассказал, чувствует ли он себя под давлением, которое может привести к его увольнению.

"Этот вопрос всегда возникает, и вы не можете остановить эти вопросы. А с такими результатами вы их принимаете", - цитирует тренера Football London.

"Я недостаточно много сделал в этом клубе, чтобы быть слишком уверенным в своей судьбе. Я принимаю это. Но моя работа заключается не в том, чтобы слишком об этом волноваться".

"Я понимаю вопрос, но я должен быть сконцентрированным на команде и том, как помочь игрокам. Это хорошие парни, которые хотят побеждать. Но в данный момент нам нелегко и это моя ответственность".

Михаил Мудрик появился на поле только на 83-й минуте поединка, заменив Жоау Феликса. Однако его усилий было недостаточно, чтобы отыграть хотя бы один мяч.