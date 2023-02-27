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Вратарь Ньюкасла стал победителем кубка лиги, несмотря на поражение

Интересная ситуация получилась с Мартином Дубравкой.
Сегодня, 00:28
Мартин Дубравка / Getty Images
Мартин Дубравка / Getty Images

Манчестер Юнайтед в захватывающем матче обыграл Ньюкасл со счетом 2:0 и стал обладателем кубка лиги-2022/23.

Главный тренер "сорок" Эдди Хау не смог рассчитывать сразу на трех голкиперов: Ник Поуп получил красную карточку в поединке с Ливерпулем, Карл Дарлоу находится в аренде в Халл Сити, а Мартин Дубравка уже был заигран в данном турнире за "красных дьяволов".

Источник: Getty Images

Как раз за счет того, что он в составе манкунианцев принял участие в двух матчах кубка лиги против Астон Виллы (4:2) и Бернли (2:0), он считается победителем турнира, сообщает Statman Dave.

При этом, если бы победу одержал Ньюкасл, Дубравка не смог бы рассчитывать на медаль.

Напомним, что его коллега по цеху Давид Де Хеа стал рекордсменом Манчестер Юнайтед по количеству "сухих" матчей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл манчестер юнайтед Кубок Лиги Мартин Дубравка

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