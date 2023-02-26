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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0: обзор матча и результат игры 26.02.2023

Команда Эрика тен Хага прервала почти шестилетнюю трофейную "засуху", обыграв в финале Ньюкасл.
Сегодня, 20:53
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

В воскресенье, 26 февраля, на Уэмбли в Лондоне состоялся финал кубка лиги, в котором сошлись команды, которые давно не поднимали над головой трофей - Манчестер Юнайтед и Ньюкасл.

Как и было заявлено ранее, владелец манкунианцев Аврам Глейзер пожаловал на стадион. Вместе с ним находились сэр Алекс Фергюсон, бывший исполнительный директор Дэвид Гилл и ныненешний директор Ричард Арнольд.

Источник: Getty Images

Перед стартовым свистком команды поддержали Украину, которая продолжает защищаться от страны-террориста, а также почтили память британской иконы комментаторского цеха Джона Мотсона, которого многие могут знать по футбольному симулятору FIFA начала 2000-х.

Источник: Getty Images

Первый отрезок матча остался за командой Эдди Хау. "Сороки" больше контролировали мяч и первый опасный момент оказался именно на счету их игрока. Аллан Сен-Максимен раскачал Диогу Далота, после чего сблизился с Давидом Де Хеа, однако испанец справился с ударом вингера.

Источник: Getty Images

Несмотря на преимущество номинальных гостей, именно "красные дьяволы" забили первый гол матча. Люк Шоу с левого фланга исполнил штрафной удар, навесив в штрафную, где Каземиро ударом головой отправил мяч в дальний угол.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Не успели "сороки" оправиться от удара, как тут же им прилетел второй. Ваут Вегхорст вывел на ударную позицию Маркуса Рэшфорда, которому пытался помешать Свен Ботман. Мяч с небольшим рикошетом от ноги защитника перелетел над Лорисом Кариусом.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

В перерыве и тен Хаг, и Хау сделали по замене, а игра стала еще более открытой и боевой. Оба коллектива имели прекрасные возможности отличиться, но либо мешала собственная неточность, либо на пути становились Де Хеа и Кариус.

Источник: Getty Images

В итоге Эрик тен Хаг сумел в первый же год работы не только начать перестройку команды, но и выиграть трофей, что прекрасно характеризует его успехи в Манчестере.

Источник: Getty Images

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл финала кубка лиги

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0
Голы: Каземиро, 33, Рэшфорд, 39.

Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 14 - 15
Удары в створ: 9 - 2
Фолы: 12 - 8

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот (Ван-Биссака, 46), Варан, Мартинес, Шоу - Фред (Забитцер, 69), Каземиро, Антони (Санчо, 82), Фернандеш, Рэшфорд (Магуайр, 88) - Вегхорст (МакТоминей, 69).

Ньюкасл: Кариус - Триппьер, Шер, Ботман, Берн - Лонгстафф (Исак, 46), Гимарайнш (Уиллок, 78), Жоэлинтон - Альмирон (Андерсон, 90+1), Уилсон (Ритчи, 90+1), Сен-Максимен (Мерфи, 78).

Предупреждения: Далот, Фред, Де Хеа, Каземиро, Мартинес - Жоэлинтон, Ботман, Шер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл манчестер юнайтед Кубок Лиги

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