Тренер Челси недоволен большой обоймой игроков в клубе
Поттер хотел бы иметь меньше игроков в составе.
Главный тренер Челси Грэм Поттер сомневается в эффективности тренировочного процесса команды. Об этом сообщает издание Daily Mail Мэтт Хьюз.
Наставник лондонского клуба недоволен тем, что ему необходимо менять свой подход к занятиям из-за большого количества игроков. Сейчас к тренировкам с основным составом привлечены около 30 футболистов.
Сам тренерский штаб Поттера признает, что новая структура подготовки не стала успешной. Теперь у английского специалиста отсутствует возможность применять двустороннюю игру на тренировке 11 на 11, задействовав всю обойму игроков.
Напомним, после 24-х туров АПЛ Челси занимает всего 10-е место, набрав 31 очков.
Ранее сообщалось, что Поттер сделал заявление насчет своего будущего в Челси.