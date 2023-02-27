Тренер Челси недоволен большой обоймой игроков в клубе

Поттер хотел бы иметь меньше игроков в составе.

Главный тренер Челси Грэм Поттер сомневается в эффективности тренировочного процесса команды. Об этом сообщает издание Daily Mail Мэтт Хьюз.

Наставник лондонского клуба недоволен тем, что ему необходимо менять свой подход к занятиям из-за большого количества игроков. Сейчас к тренировкам с основным составом привлечены около 30 футболистов.

Сам тренерский штаб Поттера признает, что новая структура подготовки не стала успешной. Теперь у английского специалиста отсутствует возможность применять двустороннюю игру на тренировке 11 на 11, задействовав всю обойму игроков.

Напомним, после 24-х туров АПЛ Челси занимает всего 10-е место, набрав 31 очков.

Ранее сообщалось, что Поттер сделал заявление насчет своего будущего в Челси.