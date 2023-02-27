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Матчи против Лидса и Боруссии станут для Поттера решающими

Английскому специалисту поставили ультиматум.
Сегодня, 20:51
Грэм Поттер / Getty Images
Грэм Поттер / Getty Images

Будущее главного тренера Челси Грэма Поттера может решиться в ближайшее время. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Руководство лондонского клуба продолжает поддерживать английского специалиста, однако игры с Лидсом в АПЛ и дортмундской Боруссией в Лиге чемпионов станут решающими.

Даже если Поттер не будет уволен сразу после возможного вылета из еврокубка, то вскоре это может случиться на протяжении сезона. Игроки клуба также считают, что тренера в ближайшее время отправят в отставку.

Футболисты не верят в изменение ситуации в Челси при нынешнем тренере. Игроки резерва также негодуют из-за малого количества времени на поле, что создает угнетающую обстановку в команде.

Напомним, после 24-х туров АПЛ Челси занимает всего 10-е место, набрав 31 очков.

Ранее сообщалось, что тренер Челси недоволен большой обоймой игроков в клубе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Грэм Поттер

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