iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Поспешил и насмешил: Фанат Ньюкасла заранее сделал тату в честь победы в финале Кубка лиги

Команда не смогла ответить на преданность болельщика результатом, проиграв Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 11:35
Болельщики Ньюкасла на финале Кубка лиги / nufc.co.uk
Болельщики Ньюкасла на финале Кубка лиги / nufc.co.uk

В воскресенье, 26 февраля, в Лондоне на стадионе Уэмбли Манчестер Юнайтед и Ньюкасл противостояли друг другу в финале Кубка английской лиги.

Победу в поединке праздновали подопечные Эрика тен Хага, которые благодаря голам Каземиро и Маркуса Рашфорда одолели "сорок" со счетом 2:0 и завоевали трофей.

Читай также: Сногсшибательная красотка утешила Кариуса после поражения в финале Кубка лиги

Как сообщает BBC, после матча стало известно о курьезной истории, главным героем которой стал преданный болельщик Ньюкасла Крис Кук. Фанат, похоже, настолько верил в победу своей любимой команды, что заблаговременно еще до игры сделал тату в честь завоевания кубка.

Кук набил на ноге татуировку с надписью "Tell me ma me ma, NUFC Cup winners" ("Скажи мне, мама, мама, Ньюкасл - победитель кубка") и датой финала - 26 февраля 2023 года.

Теперь же фанат Ньюкасла рассказывает, что его родные абсолютно не восприняли его поступок, а знакомые посмеиваются над ним.

"Я попросил девушку, которая делает мне татуировки, может ли она набить мне на ногу о победе в кубке. Думаю, она посчитала, что это плохая идея, но я сделал это.

Я думаю, что моя мама все еще немного в ярости, моя бабушка просто взбесилась, кроме того, все мои приятели считают это смешным", - рассказал Кук.

Источник: bbc.com

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед в финале Кубка лиги неистово поддерживал чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл манчестер юнайтед Кубок английской лиги

Статьи по теме

Магуайр высказался о взаимоотношениях с тен Хагом Магуайр высказался о взаимоотношениях с тен Хагом
Манчестер Юнайтед планирует летом два громких трансфера Манчестер Юнайтед планирует летом два громких трансфера
Фергюсон: Рэшфорд молодец, но он не форвард, который нужен Манчестер Юнайтед Фергюсон: Рэшфорд молодец, но он не форвард, который нужен Манчестер Юнайтед
Холодильник нанес игроку Барселоны травму после первого матча с Манчестер Юнайтед Холодильник нанес игроку Барселоны травму после первого матча с Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Милан - Рух 1:0 видео гола и лучших моментов матча Юношеской лиги УЕФА
Милан - Рух 1:0 видео гола и лучших моментов матча Юношеской лиги УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НБА12:35
Йокич - шестой игрок в истории НБА, сделавший за карьеру 100 трипл-даблов
Европа12:21
Представителей российской сборной допустили к голосованию FIFA The Best
Европа12:18
Бензема в соцсетях намекнул на несправедливость вручения Месси награды лучшему игроку года
Европа11:50
Моуринью раскритиковал судейство в матче с Кремонезе за неподобающее общение с ним
Европа11:35
Поспешил и насмешил: Фанат Ньюкасла заранее сделал тату в честь победы в финале Кубка лиги
Европа11:20
Ван Дейк выступил с заявлением касаемо будущего Клоппа в клубе
Киберспорт10:54
ESL Pro League Season 17: BIG противостоят compLexity, Heroic встретятся с Movistar
Киберспорт10:48
ESL Pro League Season 17: онлайн-трансляция матчей турнира
Киберспорт10:36
The Lima Major 2023: онлайн-трансляция матчей
Теннис10:29
Костюк вышла во второй круг турнира в Остине, Ястремская проиграла
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK