Поспешил и насмешил: Фанат Ньюкасла заранее сделал тату в честь победы в финале Кубка лиги

В воскресенье, 26 февраля, в Лондоне на стадионе Уэмбли Манчестер Юнайтед и Ньюкасл противостояли друг другу в финале Кубка английской лиги.

Победу в поединке праздновали подопечные Эрика тен Хага, которые благодаря голам Каземиро и Маркуса Рашфорда одолели "сорок" со счетом 2:0 и завоевали трофей.

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Как сообщает BBC, после матча стало известно о курьезной истории, главным героем которой стал преданный болельщик Ньюкасла Крис Кук. Фанат, похоже, настолько верил в победу своей любимой команды, что заблаговременно еще до игры сделал тату в честь завоевания кубка.

Кук набил на ноге татуировку с надписью "Tell me ma me ma, NUFC Cup winners" ("Скажи мне, мама, мама, Ньюкасл - победитель кубка") и датой финала - 26 февраля 2023 года.

Теперь же фанат Ньюкасла рассказывает, что его родные абсолютно не восприняли его поступок, а знакомые посмеиваются над ним.

"Я попросил девушку, которая делает мне татуировки, может ли она набить мне на ногу о победе в кубке. Думаю, она посчитала, что это плохая идея, но я сделал это.

Я думаю, что моя мама все еще немного в ярости, моя бабушка просто взбесилась, кроме того, все мои приятели считают это смешным", - рассказал Кук.

Источник: bbc.com

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед в финале Кубка лиги неистово поддерживал чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри.