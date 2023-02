"Ньюкасл прочувствовал ярость парней": Фьюри неистово поддерживал Манчестер Юнайтед в финале Кубка лиги

В воскресенье, 26 февраля, в Лондоне на стадионе Уэмбли состоялся финал Кубка английской лиги, в котором встречались Манчестер Юнайтед и Ньюкасл.

Команда Эрика тен Хага одержала победу со счетом 2:0 и завоевала долгожданный трофей, а в ходе противостояния ее неистово поддерживал преданный болельщик манкунианцев чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри.

Все свои переживания именитый боксер выдал в Twitter.

"Парни, давайте поднимем этот трофей сегодня", - еще до матча обратился Фьюри с призывом к МЮ.

CUP FINAL DAY🏆⚽️ Let’s lift that trophy today lads @ManUtd , #TEAMFURY is right behind you! COME ONNNNNN! Big Performance my boys! 🔴 Pop your predictions below 👇🏽 #CarabaoCup #manutd pic.twitter.com/SiVxIqogBl

После бурно реагировал на голевые действия в исполнении Каземиро и Маркуса Рашфорда.

В перерыве британский боксер призывал команду не останавливаться и нанести финальный удар.

"Ньюкасл по-настоящему прочувствовал ярость парней в первом тайме. Но нам нужно двигаться вперед, отправить их в нокаут во втором тайме и поднять этот трофей", - написал он.

Newcastle have well and truly felt the FURY this first half from the lads @ManUtd 2-0 HT 🥊



All to play for but we need to push on and deliver the final KO second half and lift that trophy 🏆 #CarabaoCupFinal