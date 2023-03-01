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Экс-капитан сборной россии по футболу выступил с поддержкой в адрес Путина и войны в Украине

Дзюба после неудачной игры в Европе решил обеспечить себе беспечную жизнь на родине.
Сегодня, 13:53
Артем Дзюба / Getty Images
Артем Дзюба / Getty Images

Форвард Локомотива Артем Дзюба заявил, что полностью поддерживает президента россии Владимира Путина и войну в Украине.

"Я верю в свою страну. Я патриот своей страны, я люблю ее. История все рассудит в дальнейшем.

Сейчас я полностью за своего президента, за Путина, даже это не скрываю. Я за свою страну, верю, что все будет хорошо.

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Хоть убейте, я за свою страну и до конца буду за нее. История потом рассудит, кто прав, кто неправ, а я верю и до конца буду верить, что мы за правое дело", – сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Напомним, 24 февраля 2022 года, в 5 часов утра россия напала на Украина и ее земли. Владимир Путин назвал вторжение на территорию суверенного государства "специальной военной операцией" с целью "демилитаризации и денацификации Украины".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война Артем Дзюба Владимир Путин

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