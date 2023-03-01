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Семья Глейзеров разделилась во мнении насчет продажи Манчестер Юнайтед

Они ожидали большего интереса к своему клубу, со стороны потенциальных покупателей.
Сегодня, 15:49
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Присутствие Аврама Глейзера на Уэмбли, когда Манчестер Юнайтед выиграл первый трофей эпохи Эрика тен Хага, вызвало у болельщиков растущие опасения, что клуб не будет продан, сообщает Sky Sports.

По информации источника, Аврам и его брат Джоэл не хотят продавать "красных дьяволов", в отличие от их братьев и сестры Кевина, Эдварда, Брайана и Дарси.

Глейзеры ожидали, что к Raine Group, занимающийся продажей клуба, будет проявлен больший интерес. Однако официальные предложения о покупке манкунианцев поступили лишь от шейха Джассима бин Хамад Аль Тани и сэра Джима Рэтклиффа.

При этом отмечается, что их предложения не соответствуют запрашиваемой цене - 6 миллиардов фунтов. Глейзеры считают, что репутация Юнайтед, влияние на мир, особенно на развивающихся рынках, и потенциал для будущего роста доходов были недооценены.

Читай также: Цена акций Манчестер Юнайтед упала на фоне слухов, что Глейзеры не продадут клуб

Ранее Аврам Глейзер заявлял, что процесс изучения стратегических альтернатив "не обязательно является продажей".

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