Милан сообщил о намерении построить новую арену без участия Интера

После четырех лет совместной работы на проектом нового стадиона, Милан и Интер решили действовать порознь.

Как сообщает SempreMilan со ссылкой на Corriere della Sera, во вторник, 28 февраля, состоялась встреча в Палаццо Марино (мэрия) между двумя клубами и мэром Беппе Сала, во время которой "россонери" официально объявили, что они заинтересованы в строительстве нового стадиона на месте ипподрома Ла-Маура.

"Нерадзурри" также подтвердили, что в данном случае они готовы воплотить в жизнь свой проект стадиона за пределами Милана.

Район ипподрома Ла-Маура стал приоритетным местом для постройки нового стадиона Милана, который также рассматривает другие варианты (Сесто-Сан-Джованни и Сан-Донато).

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В течение следующих 2-3 недель "дьяволы" проведут углубленный анализ и осмотр территории, после чего сообщат о своем решении Интеру и Совету.

Что касается судьбы Сан-Сиро, то старый стадион не собираются сносить, однако ни Милан, ни Интер в будущем не будут на нем играть. Это не нравится мэру города, так как легендарная арена стала "никому не нужной".