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Арсенал открыл счет благодаря ассисту Зинченко

Украинец в своей лучшей форме.
Вчера, 22:45
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках перенесенного 7-го тура АПЛ Арсенал принимает на своем поле Эвертон, Александр Зинченко и Виталий Миколенко начнут игру в старте.

Лондонскому клубу удалось открыть счет лишь на 40-й минуте матча в эпизоде, где отметились оба украинца.

Зинченко роскошным пасом разрезал оборону "ирисок", а Виталий Миколенко упустил Букайо Сака, который и вколотил гол в ближний угол ворот Пикфорда.

Таким образом Арсенал снова отрывается от Манчестер Сити, которым еще предстоит игра против Ньюкасла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Арсенал Лондон Александр Зинченко

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