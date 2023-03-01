Арсенал открыл счет благодаря ассисту Зинченко

Украинец в своей лучшей форме.

В рамках перенесенного 7-го тура АПЛ Арсенал принимает на своем поле Эвертон, Александр Зинченко и Виталий Миколенко начнут игру в старте.

Лондонскому клубу удалось открыть счет лишь на 40-й минуте матча в эпизоде, где отметились оба украинца.

Зинченко роскошным пасом разрезал оборону "ирисок", а Виталий Миколенко упустил Букайо Сака, который и вколотил гол в ближний угол ворот Пикфорда.

Таким образом Арсенал снова отрывается от Манчестер Сити, которым еще предстоит игра против Ньюкасла.