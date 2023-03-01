Новичок Динамо: Украинцы очаровывают весь мир

Новоиспеченный игрок Динамо Киев Решат Рамадани поделился мыслями о переходе в стан столичного клуба.

По словам Рамадани, он не побоялся приезжать в Украину потому что хочет показать себя с лучшей стороны.

Я не побоялся войны, потому что я приехал играть, показывать себя с лучшей стороны и стать чемпионом с Динамо Киев! К тому же повторюсь, ваши люди просто завораживают мир!

Взял 92-ой номер из-за фанатов моего бывшего клуба - Шкендии. 92 - это год создания фанатского движения Шкендии. Я посвящаю этот номер им.

Я очень сильно жду первой тренировки. Я хочу играть и показывать свои лучшие качества на поле! - ответил Рамадани.

Стоит отметить, что сумма перехода северомакедонца не сообщается.