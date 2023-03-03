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Боссы Челси требуют от Поттера результат в ближайших матчах

Пока еще тренер пользуется доверием руководства.
Сегодня, 15:52
Грэм Поттер / Getty Images
Грэм Поттер / Getty Images

Руководство Челси продолжает поддерживать главного тренера Грэма Поттера,но вближайшее время ситуация может измениться, сообщает Фабрицио Романо.

Журналист утверждает, боссы клуба продолжает работать с Поттером, пытаясь выяснить, почему клуб не демонстрирует надлежащий уровень игры.

Это касается не только уровня игры в целом, а также отношений с футболистами, работой на тренировках и прочим. Все в Челси пытаются отыскать корень проблемы.

Однако давление на главного тренера продолжает расти. Несмотря на слухи в СМИ, лондонский клуб не ведет переговоров с другими тренерами, но ситуация может измениться.

Руководство требует результаты в ближайший матчах против Лидса и Боруссии, если их не будет, будущее тренера окажется под большим вопросом.

Напомним, что ранее и другие британские издания сообщали, что Поттеру был выставлен ультиматум.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Грэм Поттер

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