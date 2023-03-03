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Манчестер Юнайтед может вступить гонку за хавбека Аякса

Очередь за Мохамедом Кудусом выстраивается немалая.
Сегодня, 17:18
Мохамед Кудус / Getty Images
Мохамед Кудус / Getty Images

Манчестер Юнайтед может присоединится к гонке за ганского хавбека Аякса Мохамеда Кудуса, пишет 90Min.

По информации издания, "дьяволы" раздумывали над подписанием Кудуса еще зимой, но предпочли Ваута Вегхорста.

Тем не менее Эрик тен Хаг сохранил интерес к своему бывшему подопечному, а учитывая его текущую форму, конкуренция на ганца будет огромная.

На Мохамеда как минимум поглядывают ПСЖ, Бавария, Наполи и оба миланских клуба. Также сових скаутов послали и остальные гранды АПЛ.

Трансфермаркт оценивает ганца в 20 млн евро, однако в этом сезоне Кудус забил 16 голов в 33 матчах, что сильно поднимет на него ценник.

Ранее Манчестер Юнайтед наконец принял решение по Мейсону Гринвуду.

 

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