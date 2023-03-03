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Манчестер Юнайтед может вернуть Гринвуда в состав при выполнении двух условий

При этом даже эти условия не гарантируют ему возвращение к футболу в форме "красных дьяволов".
Сегодня, 16:47
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Несмотря на то, что суд закрыл дело Мэйсона Гринвуда, Манчестер Юнайтед не спешит возвращать игрока в состав.

Как сообщает The Athletic, у 21-летнего англичанина все еще есть шансы вернуться. По информации источника, манкунианцы подумают над тем, чтобы допустить его к тренировкам при двух условиях.

Гринвуд может быть вынужден дать интервью, которое будет показано по ТВ, а также пройти терапию. Однако перед этим клуб поинтересуется мнением у фан-движений, спонсоров и женской команды.

Утверждается, что если Юнайтед действительно решит оставить Гринвуда и попытается вернуть его в команду, они пойдут в том направлении, чтобы представить его в качестве молодого человека, который совершил ошибку и теперь раскаивается в своих действиях.

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Этот курс будет принят только в том случае, если внутреннее расследование клуба посчитает, что именно так и произошло на самом деле.

При этом существует вероятность того, что клуб полностью разорвет отношения с форвардом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ МЭЙСОН ГРИНВУД

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