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Гринвуд может отправиться в аренду в Турцию

Однако в клубе еще не решили, что с ним делать.
Сегодня, 19:59
Мейсон Гринвуд / Getty Images
Мейсон Гринвуд / Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд все же может получить игровую практику в этом сезоне, но не в Англии.

Клуб получил несколько предложений об аренде англичанина из турецкого чемпионата, где трансферное окно еще не закрылось, сообщает журналист Майк Макграт..

Напомним, что с Мейсона сняли обвинения, однако в клуб он еще не вернулся, МЮ проводит собственное расследование. К тому же против возвращения Гринвуда в состав выступила женская команда Манчестер Юнайтед.

В клубе пока не собираются вести переговоры. Руководство желает подождать, пока закончится расследование, а тогда уже решать, что делать с игроком.

Напомним, что недавно стало известно, что Мейсон Гринвуд и его девушка ждут ребенка.

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Мейсон Гринвуд

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