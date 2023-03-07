Ротань объявил заявку сборной Украины U-21 на матчи против Дании и Италии

В рамках мартовского сбора сборная Украины до 21 года проведет спарринги с Италией и Данией.

Наставник команды Руслан Ротань определился с заявкой на поединок.

Заявка сборной Украины U-21 на матчи против Италии и Дании

Вратари: Яков Канарейкин (Днепр-1), Руслан Нещерет (Динамо), Кирилл Фесюн (Колос)

Защитники: Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Александр Драмбаев (Зюльте-Варегем, Бельгия), Кристиан Биловар (АЕЛ, Кипр), Ростислав Лях, Роман Дидык, Виталий Роман (все - Рух), Александр Сирота, Констанин Вивчаренко (оба - Динамо Киев), Арсений Батагов (Днепр-1)

Полузащитники: Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Алексей Кащук (Сабах, Азербайджан), Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько (оба - Шахтер), Валентин Рубчинский, Александр Назаренко (оба - Днепр-1), Владимир Бражко, Максим Хлань (оба - Заря), Максим Брагару (Черноморец), Никита Михайленко (Александрия)

Нападающие: Богдан Вьюннык (Грацер, Австрия), Николай Кухаревич (Хиберниан, Шотландия), Даниил Сикан (Шахтер) Владислав Ванат (Динамо Киев)

Также ряд игроков попали в резервный список

Вратарь: Денис Твардовский (Шахтер)

Защитники: Марьян Фарына (Шахтер), Макисм Дячук, Антон Боль ( оба - Динамо), Дмитрий Капинос (Металлист 1925), Андрей Булеза (Минай), Алексей Сыч (Кортрейк, Бельгия)

Полузащитники: Назар Волошин (Динамо), Викентий Волошин (Александрия), Марко Сапуга (Рух), Эльдар Кулиев (Зира, Азербайджан), Максим Кучерявый (Фалкирк, Шотландия)

Нападающий: Владислав Супряга (Динамо)

Напомним, ранее Ротань определился с заявкой сборной Украины на матч против Англии в рамках отбора к Евро-2024.