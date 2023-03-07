Ньюкасл интересуется конкурентом Зинченка
Киран Тирни может перебраться в стан "сорок".
Ньюкасл определился с одной из трансферных целей на летнее трансферное окно.
Как сообщает The Telegraph, "сороки" заинтересованы в услугах Кирана Тирни.
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Сумма трансфера шотландца может составить более 30 млн евро. В услугах Тирни заинтересован лично Эдди Хау.
Стоит отметить, что футболист является конкурентом Александра Зинченка за позицию левого защитника в составе Арсенала.
В текущем сезоне игрок провел семнадцать матчей, не отличившись результативными действиями.