Ньюкасл интересуется конкурентом Зинченка

Сегодня, 17:02

Сегодня, 17:02

Киран Тирни может перебраться в стан "сорок".

Ньюкасл определился с одной из трансферных целей на летнее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, "сороки" заинтересованы в услугах Кирана Тирни.

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Сумма трансфера шотландца может составить более 30 млн евро. В услугах Тирни заинтересован лично Эдди Хау.

Стоит отметить, что футболист является конкурентом Александра Зинченка за позицию левого защитника в составе Арсенала.

В текущем сезоне игрок провел семнадцать матчей, не отличившись результативными действиями.