Ньюкасл готов заплатить большие деньги за нападающего Ювентуса

Ньюкасл определился с очередной целью на следующее трансферное окно.

Как сообщает издание El Nacional, "сороки" нацелились на игрока Ювентуса Душана Влаховича.

Источник отмечает, что за серба предложат около 75 млн евро. Сам игрок не против перебраться в клуб АПЛ, претендующий на участие в ЛЧ.

Стоит отмеить, что лишь минувшим летом Ньюкасл побил свой трансферный рекорд, приобретя нападающего Реал Сосьедада Александра Исака за 60 млн евро.

Влахович же перебрался в Ювентус зимой прошлого года за 80 млн евро. С тех пор форвард провел 45 игр в цветах "бьянконери", забив девятнадцать голов.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл летом намерен приобрести конкурента Зинченка.