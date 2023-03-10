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Канте заставили подписать контракт с агентом, угрожая пистолетом

Француз до сих пор платит мошенникам по договору.
Сегодня, 18:22
Нголо Канте / Getty Images
Нголо Канте / Getty Images

Хавбек Челси Нголо Канте был втянут в криминальную историю. Об этом сообщает издание L’Essentiel.

В 2017 году произошел инцидент, в котором бандит силой затащил француза в машину, где приставил к его колену пистолет и заставил подписать документ, обязывающий игрока сменить агента.

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"На протяжении многих лет в его жизни были люди, которые кружили вокруг него, как стервятники", – сказал бывший партнер по команде, чье имя не называется.

"Для его психического здоровья было бы лучше, если бы он перестал играть в футбол не слишком поздно", – говорится в заявлении близкого друга Канте.

Отметим, из-за подписанных бумаг злоумышленники все еще получают деньги от различных спонсорских договоров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Нголо Канте

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