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Лестер - Челси: обзор матча и результат игры 11.03.2023

Лондонский клуб выиграл третий матч подряд.
Сегодня, 18:58
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

В субботу, 11 марта, Челси отправился в гости к Лестеру, встреча началась в17:00 по киевскому времени на Кинг Пауэр Стэдиум.

Для Челси очень нужна была победа, так что гости сразу ринулись в атаку и забили быстрый гол. На 11-й минуте счет открыл Бен Чилуэлл, а затем после обмена моментами, Фелиш удвоил преимущество лондонцев, однако гол отменили после VAR.

"Лисы" сразу же наказали соперника за упущенный момент и сравняли счет. Однако в самой концовке первого тайма Хавертц все же вывел "пенсионеров" вперед.

Самое интересное для украинских болельщиков началось в последней трети матча. На 75-й минуте Михаил Мудрик забил свой первый гол за Челси, но ВАР был, к сожалению, против. Но всего через пару минут Михаил сумел отличиться голевой передачей и помочь своему клубу установить окончательный счет.

Статистика матча Лестер - Челси в 27-м туре АПЛ

Лестер – Челси 1:3
Голы: Дака, 39 - Чилуэлл, 11, Хаверц, 45+6, Ковачич, 78

Ожидаемые голы (xG): 2,51 - 1,64
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 17 - 12
Удары в ворота: 7 - 6
Фолы: 10 - 11

Лестер: Уорд - Перейра, Суттар, Фас, Кастань - Амарти (Тете, 66), Менди (Сумаре, 66) - Ихеаначо (Варди, 76), Мэддисон (Эванс, 90), Дьюсбери-Холл - Дака (Барнс, 66)

Челси: Аррисабалага - Фофана (Бадиашиль, 86), Кулибали, Кукурелья - Лофтус-Чик (Чалоба, 73), Фернандес, Ковачич, Чилвелл - Хавертц, Фелиш (Галлахер, 46) - Мудрик (Чуквуэмека, 82)

Предупреждения: Фас (19, 87), Перейра (51) - Фофана (13), Кукурелья (31)

Удаление: Фас, 87 (вторая желтая)


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