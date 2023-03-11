iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Агента 007 не будет: Мудрик отметился результативным действием за Челси

А если бы еще гол не отменили...
Сегодня, 18:53
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В субботу, 11 марта, Челси отправился в гости к Лестеру.

Михаил Мудрик наконец вернулся в стартовый состав, хоть украинцу и пришлось выступать не на родной позиции.

Однако идеи Грэма Поттера сработали! На 75-й минуте матча Михаил забил прекрасный гол ударом из-за пределов штрафной, однако гол отменили из-за офсайда.

Однако уже через несколько минут Мудрик скинул мяч Матео Ковачичу, а хорват уже вколотил мяч в ворота. Так что "агент 007" у Миши отменяется.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

Статьи по теме

Поттер: Мудрик становится все сильнее, есть шанс, что с Лестером он сыграет Поттер: Мудрик становится все сильнее, есть шанс, что с Лестером он сыграет
Канте заставили подписать контракт с агентом, угрожая пистолетом Канте заставили подписать контракт с агентом, угрожая пистолетом
В Челси определились с ценником на ключевого полузащитника В Челси определились с ценником на ключевого полузащитника
Кейн догнал Агуэро по количеству сезонов с 20+ голами Кейн догнал Агуэро по количеству сезонов с 20+ голами
Помочь журналистам

Видео

Заря - Львов 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Заря - Львов 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде состоялись последние в сезоне эстафеты
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа20:04
Кейн догнал Агуэро по количеству сезонов с 20+ голами
Бокс19:46
"Нельзя не уважать": Бывший соперник Усика оценил его решение согласиться на условия Фьюри
Биатлон19:20
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде состоялись последние в сезоне эстафеты
Европа18:58
Мудрик помог Челси впервые с осени забить три и обыграть Лестер
Европа18:53
Агента 007 не будет: Мудрик отметился результативным действием за Челси
Биатлон18:45
Украинцы показали лучший результат в сезоне в эстафете, победа и Малый глобус - у Норвегии
Европа18:39
Бавария в голевой перестрелке разгромила Аугсбург
Европа17:55
Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 видео голов и лучших моментов матча 11.03.23
Украина17:54
Заря - Львов 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Теннис17:53
Индиан-Уэллс: Цуренко и Калинина узнали соперниц, Ястремская вылетела
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK