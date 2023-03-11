Агента 007 не будет: Мудрик отметился результативным действием за Челси

А если бы еще гол не отменили...

В субботу, 11 марта, Челси отправился в гости к Лестеру.

Михаил Мудрик наконец вернулся в стартовый состав, хоть украинцу и пришлось выступать не на родной позиции.

Однако идеи Грэма Поттера сработали! На 75-й минуте матча Михаил забил прекрасный гол ударом из-за пределов штрафной, однако гол отменили из-за офсайда.

Однако уже через несколько минут Мудрик скинул мяч Матео Ковачичу, а хорват уже вколотил мяч в ворота. Так что "агент 007" у Миши отменяется.