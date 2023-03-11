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Наполи - Аталанта 2:0: обзор матча и результат игры 11.03.2023

Партенопейцы уверенно движутся к долгожданному чемпионству.
Сегодня, 20:58
Наполи победил Аталанту / Getty Images
Наполи победил Аталанту / Getty Images

В субботу, 11 марта, Наполи в рамках 26-го тура итальянской Серии А принимал на своем поле Аталанту.

Лидер чемпионата после неожиданной осечки в предыдущем поединке национального первенства с Лацио (0:1), реабилитировался и вернулся на победный путь, обыграв команду из Бергамо со счетом 2:0.

Счет в поединке по истечении часа игры открыл Хвича Кварацхелия, который получил мяч от Виктора Осимхена, вошел в штрафную, попутно накрутив практически всю защиту соперника, и точно пробил под перекладину. На 77-й минуте преимущество неаполитанцев закрепил Амир Ррахмани.

Источник: Getty Images

Наполи продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Серии А, имея в своем активе 68 очков и оторвавшись от ближайшего преследователя на 18 баллов. Аталанта с 42 пунктами занимает шестое место.

Статистика матча Наполи - Аталанта 26-го тура чемпионата Италии

Наполи - Аталанта 2:0

Голы: Кварацхелия, 60, Ррахмани, 77

Ожидаемые голы (xG): 1.42 - 0.25
Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 18 - 6
Удары в створ: 6 - 3
Фолы: 12 - 11

Наполи: Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким (Жезус 76), Оливера, Лоботка, Ангисса, Зелински (Ндомбеле 66), Политано (Элмас 66), Осимхен (Симеоне 85), Кварацхелия (Дзербин 85)

Аталанта: Муссо, Толой (Лукман 89), Джимсити (Демираль 44), Скальвини, Меле (Дзаппакоста 69), Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич (Бога 68), Сапата, Хойлунд (Муриэль 46)

Предупреждения: Осимхен, 18 - Руджери, 15, Скальвини, 30.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи аталанта чемпионат Италии Серия А

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