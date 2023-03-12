Ювентус - Сампдория: обзор и результат матча чемпионата Италии 12.03.2023.

В рамках 26 тура Ювентус встретился с Сампдорией.

Коллектив Массимилиано Аллегри уверенно начал поединок и уже к 26 минуте вел со счетом 2:0, однако, это привело к излишней раслабленности и спустя 5 минут "зебры" пропустили дважды практически сразу.

К счастью для собственных фанатов туринцы все же смогли дожать соперника. На 64 минуте Адриен Рабьо вывел свою команду вперед, оформив дубль, а на 69 Душан Влахович мог сделать концовку для своей команды абсолютно спокойной, но не реализовал пенальти.

Впрочем, то, что не удалось Влаховичу - удалось Матиасу Суле, который установил точку в матче уже в компенсированное время.

Таким образом, Ювентус практически приблизился к зоне еврокубков, набрав 38 пунктов. В свою очередь, Сампдория продолжает пребывать на дне турнирной таблицы, имея всего 12 очков в своем активе.

Статистика матча чемпионата Италии Ювентус - Сампдория:

Ювентус - Сампдория 4:2

Голы: Бремер, 11, Рабьо, 26, 64, Суле, 90+4 - Ауджелло, 31, Джуричич, 32.

xG: 3.05 - 0.81

Владение мячем: 55% - 45%

Удары: 24 - 9

Удары в створ: 8 - 3