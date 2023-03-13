Вызванный в сборную Украины Коноплянка получил травму на тренировке

Главный тренер Краковии Яцек Зелиньски сообщил, что украинский вингер Евгений Коноплянка получил травму во время тренировки.

Из-за повреждения 33-летний футболист пропустил матч чемпионата Польши против Варты (0:0), и предполагается, что он не сможет принять участие в ближайшем поединке с лидером национального первенства Ракувом, который состоится 18 марта.

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"Коноплянка получил травму в пятницу на тренировке, и в день отъезда выяснилось, что он не сможет сыграть. Ему сделали МРТ, но результатов пока нет. Похоже, что в матче против Ракува он не сыграет", - приводит слова Зелиньски DziennikPolski.

Отметим, что в текущем сезоне украинец провел в составе Краковии 18 матчей во всех турнирах, записав на свой счет три гола и две результативные передачи.

Ранее Коноплянка был вызван в сборную Украины на матч квалификации Евро-2024 против Англии, который состоится 26 марта в Лондоне на Уэмбли.