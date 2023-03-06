iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Верю в Коноплянку": Ротань объяснил свой выбор игроков, вызванных в сборную Украины

Украинская национальная команда будет готовиться к старту отбора на Евро-2024.
Сегодня, 19:52
Руслан Ротань / УАФ
Руслан Ротань / УАФ

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань высказался по поводу списка игроков, вызванных в национальную команду на матч отбора Евро-2024 против Англии.

Накануне наставник "сине-желтых" огласил имена исполнителей, которые будут готовиться к предстоящему поединку. В частности, в состав сборной после длительного перерыва должен вернуться Евгений Коноплянка.

Читай также: Возвращение старых знакомых и странный "игнор": анализируем сборную Украины Ротаня

"Я верю в Коноплянку, верю в то, что он принесет пользу сборной Украины. У него есть мастерство, и вместе с Андреем Ярмоленко это те игроки, с которыми можно добиваться результата. Их мастерство не подлежит сомнению. Можно сказать, что это была моя идея. Я понимаю, что может быть критика. Я хочу, чтобы игроки были расслабленными и верили в команду.

Сарапий - в списке, еще есть время и несколько туров. Что касается Игнатенко, то это талантливый игрок, который мне нравится. Думаю, возвращаться в УПЛ ему не нужно, но он может быть игроком более сильной команды. Мы знаем, что Бордо в Лиге 2. В лучших клубах Бельгии и Нидерландов он может играть. Мы его тоже рассматриваем", - сказал Ротань в комментарии ТаТоТаке.

Напомним, что матч второго тура квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Англии и Украины состоится 26 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 Сборная Украины Руслан Ротань Евгений Коноплянка

Статьи по теме

Возвращение старых знакомых и странный "игнор": анализируем сборную Украины Ротаня Возвращение старых знакомых и странный "игнор": анализируем сборную Украины Ротаня
Официально: Ротань назначен и.о главного тренера сборной Украины Официально: Ротань назначен и.о главного тренера сборной Украины
Авторитетные инсайдеры сообщили, когда состоится реванш Томми Фьюри с Джейком Полом Авторитетные инсайдеры сообщили, когда состоится реванш Томми Фьюри с Джейком Полом
"Ответ воина": Усик отрегировал на расстрел безоружного военнопленного "Ответ воина": Усик отрегировал на расстрел безоружного военнопленного
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Ременяка, который принес Львову третью победу в сезоне
Шикарный гол Ременяка, который принес Львову третью победу в сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Нове Место завершился этап Кубка Мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Бокс22:11
Авторитетные инсайдеры сообщили, когда состоится реванш Томми Фьюри с Джейком Полом
Бокс21:55
"Ответ воина": Усик отрегировал на расстрел безоружного военнопленного
Киберспорт21:45
NaVi сохранили пятую позицию: Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год
Европа21:14
Асенсио зол на Анчелотти и готов выслушать предложение Барселоны
Европа20:50
"Героям слава!": Малиновский отреагировал на расстрел россиянами безоружного украинского воина
Украина20:25
Супряга попал в ДТП накануне матча с Ингульцом
Евро-202419:52
"Верю в Коноплянку": Ротань объяснил свой выбор игроков, вызванных в сборную Украины
Формула 119:47
Леклеру грозит штраф на следующем Гран-при
Европа19:23
Неймар выбыл до конца сезона
Украина19:12
УПЛ назвала лучших игрока и тренера 16-го тура
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK