Возвращение старых знакомых и странный "игнор": анализируем сборную Украины Ротаня

Руслан Ротань - едва ли не главный человек в украинском футболе по состоянию на данный момент. Тренер работает сразу на трех должностях - главным в молодежке и Александрии, а также исполняющим обязанности в национальной сборной Украины.

И вот пришло время объявить состав главной команды страны, которая в конце месяца будет играть против команды Англии в отборе на чемпионат Европы.

Ротань смог удивить, несколько фамилий в составе не то чтобы совсем неожиданные, но вероятность увидеть их здесь была все же маленькой. Кроме того, есть несколько фамилий, которые, наоборот, ожидались в списке, но их мы там так и не увидели.

ISPORT разберет состав сборной, который вызвал Ротань.

Вратари

Эту позицию нельзя назвать проблемной, ведь конкуренция в воротах сборной очень высока. В прошлом году основным был Георгий Бущан, но сейчас травмирован и не получил вызов. Но есть Анатолий Трубин, который, скорее всего, и будет играть в воротах, ведь показывает феноменальную игру на старте 2023 года.

За спиной у него будут два игрока, которые в последнее время не выходили на поле в официальных матчах - Андрей Лунин и Дмитрий Ризнык. Все три кипера – достаточно молодые, но в их квалификации не сомневаешься.

Кого не вызвали: в резервном составе есть Андрей Пятов – многолетний капитан сборной, тем не менее уже и в Шахтере ставший третьим голкипером. Также присутствует подопечный Ротаня в Александрии Никита Шевченко. Вратарь "горожан" - один из многих голкиперов в Украине, которого можно охарактеризовать как "качественный игрок, но до основы сборной не дотягивает". В последнее время это место занимали Панькив, Волынец, Бойко и другие. В конце концов, вопросов к Ротаню здесь нет.

Защита

Правый фланг: Александр Караваев (Динамо) и Ефим Конопля (Шахтер)

В этом случае вопросов нет. На этой позиции это два ныне лучших игрока и именно они должны играть в сборной Украины.

Левый фланг: Виталий Миколенко (Эвертон) и Эдуард Соболь (Страсбург)

Прочтите то, что написано в абзаце выше – то же самое можно сказать и здесь. Два легионера, которые регулярно получают практику. Виталий недавно заболел, но к матчу должен восстановиться полностью.

Центр обороны: Николай Матвиенко (Шахтер), Илья Забарный (Борнмут), Эдуард Сарапий и Александр Сваток (Днепр-1)

А вот здесь уже начинается любопытное. Матвиенко и Забарный, безусловно, безальтернативно лучшая пара центральных защитников в стране. Но дело в том, что Забарный до сих пор не играл с осени, а сейчас и вовсе травмирован, а Матвиенко пропустил последний матч. У Николая вроде бы простуда, ничего серьезно, но все же.

И за спинами у этих ребят Ротань оставляет только футболистов лидера УПЛ – Днепра-1. Сарапий и Сваток неплохие игроки, первый еще достаточно молод и, возможно, не полностью раскрыл свой потенциал. Оба уже вызывались в сборную, но так в ней и не дебютировали, и были тогда 5-6-7 выбором на позицию.

Кого не вызвали: здесь сразу несколько вариантов, которые неожиданно мы не увидели в заявке. В первую очередь – это Валерий Бондарь, основной партнер Матвиенко в Шахтере, который "читался" как замена Забарному. Во-вторых, это Денис Попов. Да, возможно, защитник, как и все Динамо, далеко не в лучшей форме, но опыта на самом высоком уровне у него немного больше, чем у днепрян.

Ну и еще один вариант – это Сергей Кривцов. Да, защитник покинул Украину и улетел на другой континент, но еще не готов завершать в сборной и иметь за своей спиной такого опытного игрока было бы неплохо.

Что касается флангов, то в резерве Ротань оставил Тимчика и Михайличенко, а также подбодрил еще одного александрийца – Дениса Мирошниченко.

Полузащита

Опорная зона: Тарас Степаненко (Шахтер) и Сергей Сидорчук (Динамо)

Здесь все традиционно – два ветерана, капитаны грандов украинского футбола, они на месте.

Центральные хавбеки: Георгий Судаков (Шахтер), Артем Бондаренко (Шахтер), Виталий Буяльский (Динамо Киев), Александр Пихаленок (Днепр-1), Руслан Малиновский (Марсель, Франция), Александр Зинченко (Арсенал, Англия).

В распоряжении Ротаня будет три пары центральных полузащитников атакующего плана. Скорее всего, пара Зинченко-Малиновский традиционно будет основной. А вот кто будет следующим выбором, здесь тяжело. Очередная попытка закрепиться в сборной будет у Виталия Буяльского. Игрока Динамо сначала игнорировал Шевченко, несколько раз попробовавший его, а затем отказавшийся. Дальше был Петраков и та же ситуация - вызов и дальше "забвение". Что ж, новая попытка для лидера киевлян.

Источник: Getty Images

Бонадренко и Судаков – это новое лицо Шахтера, игроки, ведущие игру "горняков", но хватит ли им опыта для игры на таком уровне? Возможно, Ротань выберет Пихаленка, который уже сыграл несколько матчей за сборную и в этом сезоне показывает крутой футбол?

Кого не вызвали: года через 2-3, возможно, Даниил Игнатенко и Егор Назарина будут основными опорниками сборной, но сейчас место для них только в резервном списке. Самое громкое имя среди невызванных центрхавов конечно Виктор Коваленко, но игрок Специи был травмирован и сейчас точно не в лучшей форме. Даже в резерв не попал Роман Безус, равно как не нашлось там места и Владимиру Шепелеву.

Атака

Левые вингеры: Михаил Мудрик (Челси, Англия), Евгений Коноплянка (Краковия Краков, Польша), Александр Зубков (Шахтер)

Главная новость всего списка – вызов Евгения Коноплянки. Легендарный вингер последний раз играл за сборную в сентябре 2020 года, а вызывался у нее в марте 2021-го. Заслуживает ли он вызова? Весьма сомнительно. Хотя, в 2023 году он регулярно играет и возможно его опыт поможет в концовке матча? А вдруг он повторит свой главный момент в жизни и снова забьет на Уэмбли?

Источник: Getty Images

Основным на этой позиции, конечно, должен быть Михаил Мудрик, есть и Александр Зубков, который находится в хорошей форме и забил дважды в последнем матче.

Правые вингеры: Андрей Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЭ), Виктор Цыганков (Жирона, Испания).

Здесь все по старинке, только с тем отличием, что Цыганков уже заслужил стать основным в сборной. Он прекрасно вошел в Ла Лигу и, скорее всего, является лучшим игроком, чем Ярмоленко, прямо сейчас. Но как решит тренерский штаб?

Центральные нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбик (Днепр-1 Днепр).

Еще полгода назад такой выбор воспринимался бы как должное. Хотя и сейчас эти ребята, возможно, самые сильные украинские форварды, но пугает форма Романа Яремчука, который по возвращении в Бельгию не может найти себя. Да и Довбик только был травмирован, существует риск остаться на англичан с одним нападающим.

Источник: УАФ

Кого не вызвали: Выбор среди вингеров не очень богат. В резерве остались Крыськив (Шахтер) и Гуцуляк (Днепр-1). Среди форвардов в том же резерве есть Даниил Сикан (Шахтер), которого критиковали фанаты после очень неудачного матча против Ренна. А вот легендарный Артем Беседин вызов не получил. Некоторые даже ожидали увидеть в сборной Евгения Селезнева, на фоне слухов о Коноплянке (конечно это были шутки). Может быть, хотя бы в резерве ожидался Владислав Ванат из киевского Динамо, но решили, что обойдутся и без него.

Представительство по клубам

Легионеры – 11 (вместе с резервом 13)

Шахтер – 8 (14)

Днепр-1 – 4 (5)

Динамо Киев – 3 (5)

Александрия – 0 (2)

Очень неожиданно, что от Динамо в сборной только три футболиста и есть другой украинский клуб, с большим представительством, кроме Шахтера. Но и тому есть как минимум две причины: первая - это травмы (Бущан, Шапаренко), и вторая - это трансферы (Забарный, Цыганков). Всего в основную заявку вошли игроки только трех клубов УПЛ, зато легионеров в этот раз больше десятка.