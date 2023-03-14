Четыре топовые команды Европы борются за Осимхена

Нападающий Наполи Виктор Осимхен проводит невероятный сезон: 21 гол и 5 ассистов в 27 матчах во всех турнирах.

Своими выступлениями в составе "партенопеи" он заинтересовал многие клубы, которые уже выстраиваются в очередь за ним.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, на данный момент в борьбе за Осимхена участвуют Челси, Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Манчестер Сити.

"Горожан" не останавливает тот факт, что у них в составе уже есть Эрлинг Холанд, а также Хулиан Альварес, с которым недавно был продлен контракт.

При этом отмечается, что мюнхенская Бавария не претендует на 24-летнего нигерийца не смотря на то, что Садио Мане так и не сумел полноценно заменить Роберта Левандовски.

По информации источника, "ротен" останавливает потенциальная сумма трансфера, которая может дойти до 100 миллионов евро.

Напомним, что Челси готовится провести массовую распродажу будущим летом, чтобы избежать проблем с ФФП.