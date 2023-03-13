Челси готов расстаться с дюжиной футболистов будущим летом

Чтобы в будущем не иметь проблем с ФФП, Челси намерен устроить массовую распродажу будущим летом.

Как сообщает The Athletic, лондонский клуб готов расстаться сразу с 12-ю футболистами, что может позволить им заработать примерно 260 миллионов фунтов.

Глобальную чистку состава должен возглавить Бен Чилуэлл, который не может совладать с травмами. Сообщается, что в 26-летнем англичанине заинтересован Манчестер Сити, который по ходу сезона лишился Жоау Канселу. Португалец был арендован Баварией, у которой есть опция выкупа его контракта.

Ожидается, что Лондон покинет воспитанник клуба Мэйсон Маунт, который все никак не подпишет новый контракт. На него претендуют Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

Под "метлу" Тодда Боэли также могут попасть Матео Ковачич, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Армандо Броя, Пьер-Эмерик Обамеянг, Хаким Зиеш, Кай Хаверц, Рахим Стерлинг, Конор Галлахер и Сезар Аспиликуэта.

Напомним, что в недавней встрече с Лестером Челси завоевал три очка, а Михаил Мудрик отметился дебютным результативным действием.