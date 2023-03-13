iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси готов расстаться с дюжиной футболистов будущим летом

Бен Чилуэлл должен возглавить предстоящую чистку состава "синих".
Сегодня, 14:34
Бен Чилуэлл / Getty Images
Бен Чилуэлл / Getty Images

Чтобы в будущем не иметь проблем с ФФП, Челси намерен устроить массовую распродажу будущим летом.

Как сообщает The Athletic, лондонский клуб готов расстаться сразу с 12-ю футболистами, что может позволить им заработать примерно 260 миллионов фунтов.

Глобальную чистку состава должен возглавить Бен Чилуэлл, который не может совладать с травмами. Сообщается, что в 26-летнем англичанине заинтересован Манчестер Сити, который по ходу сезона лишился Жоау Канселу. Португалец был арендован Баварией, у которой есть опция выкупа его контракта.

Ожидается, что Лондон покинет воспитанник клуба Мэйсон Маунт, который все никак не подпишет новый контракт. На него претендуют Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

Под "метлу" Тодда Боэли также могут попасть Матео Ковачич, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Армандо Броя, Пьер-Эмерик Обамеянг, Хаким Зиеш, Кай Хаверц, Рахим Стерлинг, Конор Галлахер и Сезар Аспиликуэта.

Напомним, что в недавней встрече с Лестером Челси завоевал три очка, а Михаил Мудрик отметился дебютным результативным действием.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ бен чилуэлл

Статьи по теме

Гарначо покинул Олд Траффорд на костылях, получив такую же травму, как и Эриксен Гарначо покинул Олд Траффорд на костылях, получив такую же травму, как и Эриксен
Поттер: "Мудрик будет ставать все лучше и лучше" Поттер: "Мудрик будет ставать все лучше и лучше"
Дебютный голевой пас Мудрика в обзоре матча Лестер - Челси 1:3 Дебютный голевой пас Мудрика в обзоре матча Лестер - Челси 1:3
Мудрик помог Челси впервые с осени забить три и обыграть Лестер Мудрик помог Челси впервые с осени забить три и обыграть Лестер
Помочь журналистам

Видео

Атлетик - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги
Атлетик - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде завершился этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202418:42
Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков
Украина18:40
"Продолжает исполнять обязанности": В УАФ отреагировали на отстранение Павелко от должности
Лига Европы18:17
Шахтер прибыл в Роттердам на матч Лиги Европы с Фейеноордом
Европа18:05
Тоттенхэм определился с будущим Кейна
Бокс17:42
"Перестань ныть": Усик отреагировал на очередной ультиматум Фьюри
Украина17:28
Павелко отстранили от должности президента УАФ
Европа17:23
Защитник Реала поделился ожиданиями от ответного матча с Ливерпулем
Европа16:58
Названы сроки восстановления Погба после очередной травмы
Европа16:51
Новый волшебник: Карикатурист сравнил Эдегора с именитым футболистом
Европа16:26
Вызванный в сборную Украины Коноплянка получил травму на тренировке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK