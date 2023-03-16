В борьбу за Беллингема включился еще один топ-клуб из Англии

Манчестер Юнайтед стал очередным клубом, который выразил заинтересованность в подписании Джуда Беллингема.

Как сообщает The Telegraph, "красные дьяволы" изучат возможность приобретения лидера Боруссии Дортмунд.

При этом источник отмечает, что будут ли манкунианцы делать предложение неизвестно, ведь пока непонятно, каким будет бюджет клуба на летние трансферы.

Стоит сказать, что сейчас на Беллингема два главных претендента, а именно Ливерпуль и Реал, но по информации СМИ, оба клуба хотели бы сократить сумму, которую придется заплатить в случае перехода.

В этом сезоне у хавбека 10 голов и 6 результативных передач в 33 матчах за Боруссию во всех турнирах.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готовит щедрое предложение по форварду сборной ФранцииМанчестер Юнайтед готов заплатить огромную сумму за игрока сборной Франции[[/link_local].