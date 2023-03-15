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Манчестер Юнайтед готовит щедрое предложение по форварду сборной Франции

Коло Муани вряд ли останется в Германии еще на сезон.
Сегодня, 17:27
Рандаль Коло Муани / Getty Images
Рандаль Коло Муани / Getty Images

Манчестер Юнайтед планирует выложить солидную сумму на нападающего Айнтрахта Рандаля Коло Муани, сообщает Sportbuzzer.

Утверждается, что "дьяволы" гтовы стать первым клубом, который сделает официальное предложение по французскому форварду.

Айнтрахт оценивает своего игрока в 100 млн евро, и Манчестер готов поторговаться. В целом, предполагается, что английский клуб готов выделить на этот трансфер до 120 млн евро.

Однако у МЮ будет серьезный конкурент в бортбе за француза. За Рандалем в течение сезона также внимательно следит ПСЖ, особенно на фоне слухов об уходе Месси и Неймара из клуба.

Коло Муани - одно из главных открытий текущего сезона. Французский игрок записал на свой счет 16 голов и 12 ассистов в 24 матчах за франкфуртскую команду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед ПСЖ

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