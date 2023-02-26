ПСЖ намерен продать одного из лидеров атаки

В ПСЖ планируют существенно сократить зарплатную ведомость команды летом. Об этом сообщает издание The Times.

Сокращение расходов на на 30% обусловлено мировым соглашение с УЕФА, которое связано с финансовым фэйр-плей. В связи с этим как минимум один игрок из трио Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе может покинуть клуб.

Отметим, представителям 31-летнего бразильца уже разрешили искать новый клуб, который удовлетворил бы запросы форварда.

Напомним, действующий контракт Неймара с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Месси отказался от понижения зарплаты.