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ПСЖ намерен продать одного из лидеров атаки

Парижский клуб намерен сократит расходы на зарплату.
Сегодня, 15:24
Месси, Неймар и Мбаппе / Getty Images
Месси, Неймар и Мбаппе / Getty Images

В ПСЖ планируют существенно сократить зарплатную ведомость команды летом. Об этом сообщает издание The Times.

Сокращение расходов на на 30% обусловлено мировым соглашение с УЕФА, которое связано с финансовым фэйр-плей. В связи с этим как минимум один игрок из трио Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе может покинуть клуб.

Отметим, представителям 31-летнего бразильца уже разрешили искать новый клуб, который удовлетворил бы запросы форварда.

Напомним, действующий контракт Неймара с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Месси отказался от понижения зарплаты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ Лионель Месси Килиан Мбаппе

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