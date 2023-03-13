Вылет из Лиги чемпионов может поставить крест на будущем Месси в ПСЖ

ПСЖ ничего не сумел поделать с Баварией, проиграв противостояние 1/8 финала Лиги чемпионов с общим счетом 0:3.

Многих разочаровала игра Лионеля Месси, который будто растворился на поле в ответной встрече в Мюнхене. Как сообщает испанское издание AS со ссылкой на своих французских коллег L’Équipe, это может сыграть ключевую роль в переговорах о продлении контракта с аргентинцем.

По информации источника, руководство ПСЖ после ЧМ-2022 было положительно настроено на то, чтобы оставить 35-летнего футболиста на Парк де Пренс, однако вылет из Лиги чемпионов поставил под сомнение целесообразность данного действия.

Лионель Месси / Источник: Getty Images

Руководство клуба считает, что потенциальный уход Месси, который зарабатывает 40 миллионов евро в год, может дать парижанам большую свободу действий на трансферном рынке.

При этом отмечается, что если стороны не продлят контракт, Месси с высокой долей вероятности покинет Европу, так как только ПСЖ может позволить себе зарплату футболиста. Это должно сыграть на руку Интеру Майами, который не скрывает своего желания заполучить аргентинца.

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Американцы подготовили план по убеждению Лионеля на переезд в США. Ему могут гарантировать права на недвижимость на домашнем стадионе Интера. Также сообщается, что представители Интера часто общались с отцом Месси во время ЧМ-2022.

К тому же США будут принимать будущий мундиаль 2026 года, а 7-кратный обладатель Золотого мяча может помочь в продвижении турнира.