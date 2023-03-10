Камбэка не будет: В Барселоне смирились с невозможностью подписания Месси

Аргентинец не вернется в родной клуб.

Стало известно будущее нападающего ПСЖ Лионеля Месси. Об этом сообщает издание BBC Sport.

"Президент Барселоны Жоан Лапорта недавно встретился с отцом Месси, но только для того, чтобы обсудить, как выразить уважение Лионелю в будущем.

Прямо сейчас у Месси нет никакого предложения от Барселоны. Никто не ожидает возвращения.

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Ла Лига в любом случае будет против финансирования потенциального трансфера Месси с помощью продажи еще одной части клуба. Приоритет Лиги – сокращение 200-милионного долга Барселоны", – сказал журналист Гильем Балаге.

В текущем сезоне на счету 35-летнего аргентинца 13 голов и 12 ассистов в 21 матче Лиги 1.