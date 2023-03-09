iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-игрок ПСЖ: Месси - истинная проблема клуба

Аргентинец подвергся критике из-за неудачной игры в еврокубках.
Сегодня, 17:20
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Бывший футболист ПСЖ Жером Ротен заявил, что клубу не стоит продлевать контракт с нападающим Лионелем Месси.

"Как вы считаете, такая игра Месси – это нормально? Я виню его, он проиграл все единоборства. Он получал мяч и мог делать передачи вперед, но вместо этого сделал лишь заброс на Мбаппе. Он не создал ни момента.

Я критиковал Месси, и за это меня разрывали в соцсетях – даже в Аргентине. Давайте же, объяснить мне, чем он так хорош. Если завтра я узнаю, что он продлевает контракт, то ноги моей больше не будет на Парк де Пренс.

Читай также: Французский журналист назвал ПСЖ позором Европы

Вот истинная проблема ПСЖ. Из-за таких игроков клуб не может подписывать новичков, потому что ведомость зарплат огромна", – сказал Ротен в интервью RMC Sport.

В текущем сезоне на счету 35-летнего аргентинца 13 голов и 12 ассистов в 21 матче Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

Статьи по теме

Рамос назвал причину вылета ПСЖ из Лиги чемпионов Рамос назвал причину вылета ПСЖ из Лиги чемпионов
Французский журналист назвал ПСЖ позором Европы Французский журналист назвал ПСЖ позором Европы
Наставник ПСЖ - о вылете из ЛЧ: Это большое разочарование. В раздевалке отчаяние Наставник ПСЖ - о вылете из ЛЧ: Это большое разочарование. В раздевалке отчаяние
Бавария - ПСЖ 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов Бавария - ПСЖ 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Бавария - ПСЖ 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Бавария - ПСЖ 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига Европы20:23
Зинченко получил желтую карточку после перепалки с капитаном Спортинга
Европа19:58
Cтала известна зарплата Яремчука в Брюгге
Европа19:50
Рамос назвал причину вылета ПСЖ из Лиги чемпионов
Лига Европы19:29
Зинченко выйдет в старте Арсенала против Спортинга
Лига Чемпионов19:25
Легенда Милана рассказал, кого хотел бы избежать в жеребьевке Лиги чемпионов
Биатлон19:04
Доль выиграл индивидуальную гонку, два украинца показали лучшие результаты в карьере
Европа18:49
Игроки Тоттенхэма хотят, чтобы в клуб вернулся Почеттино
Европа18:20
Манчестер Сити лидирует в гонке за защитника РБ Лейпцига
Европа17:27
Де Дзерби в списке кандидатов на замену Конте
Европа17:20
Экс-игрок ПСЖ: Месси - истинная проблема клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK