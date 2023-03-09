Экс-игрок ПСЖ: Месси - истинная проблема клуба

Бывший футболист ПСЖ Жером Ротен заявил, что клубу не стоит продлевать контракт с нападающим Лионелем Месси.

"Как вы считаете, такая игра Месси – это нормально? Я виню его, он проиграл все единоборства. Он получал мяч и мог делать передачи вперед, но вместо этого сделал лишь заброс на Мбаппе. Он не создал ни момента.

Я критиковал Месси, и за это меня разрывали в соцсетях – даже в Аргентине. Давайте же, объяснить мне, чем он так хорош. Если завтра я узнаю, что он продлевает контракт, то ноги моей больше не будет на Парк де Пренс.

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Вот истинная проблема ПСЖ. Из-за таких игроков клуб не может подписывать новичков, потому что ведомость зарплат огромна", – сказал Ротен в интервью RMC Sport.

В текущем сезоне на счету 35-летнего аргентинца 13 голов и 12 ассистов в 21 матче Лиги 1.